Эстонская разведка запоздало сообщила о нападении России на Украину

Сведения о войне спецслужбы прибалтийской страны, видимо, получили недавно

Осведомленность и работа на опережение. Пока противник козни строит. Такая она, жизнь разведчика. А какая разведка самая осведомленная в мире? Нет, не американская и не британская! Эстонская. Только западный мир выдохнул после слов Байдена о том, что войны на Украине не будет, а будет сплошная дипломатия, Эстония поставила ему запятую. Рано радуетесь, друг Джо.

"Ко второй половине февраля 2022 года Россия создала условия и возможности, необходимые для начала широкомасштабного военного наступления на Украину, если так решит российское руководство", - цитата из доклада Службы внешней разведки Эстонии.

Об очень постепенном понимании всего, что происходит в мире и некоторой нерасторопности эстонцев, ходят анекдоты. Оказалось, правда: эстонская секретная служба совсем никуда не торопится.

Скверный анекдот? Так ведь история о том, что против России введут санкции за ненападение на Украину, выглядят уже вполне правдоподобно! Впрочем, у эстонских спецслужб учителя хорошие, на уровне всю жизнь работают. Взять то же ЦРУ. Коммунистическая Куба всегда была бельмом на глазу Соединенных Штатов. В 1961 году Центральное разведуправление подготовило госпереворот. Из кубинских иммигрантов набрали группу вторжения, вооружили чем попало, на тренировки времени не было. К моменту, когда эту грозную армию перебросили в залив Свиней, газеты уже несколько месяцев освещали подготовку к тайной операции по свержению Фиделя Кастро. Итог - 200 повстанцев погибло, 1300 просто взяты в плен.

Поводом для войны в Ираке стало сверхсекретное сообщение: информация, которым с ЦРУ поделилась Германская федеральная разведслужба. Её информатор просто выдумал историю о том, что Саддам Хусейн обзавелся мобильной лабораторией по производству химического оружия. Розыгрыш приняли всерьез, в 2003 году госсекретарь Колин Пауэлл принес на заседание Совбеза ООН и совал всем под нос пробирку с загадочным порошком, утверждая, что это и есть оружие массового поражения, которое производит Саддам.

Дипломаты перепугались, того и гляди, перетравит весь Совбез. Но обошлось. А вот Хусейну не повезло, после демонстрации пробирки Америка пошла на Ирак войной. Эстонцев тоже предупреждают о российском вторжении. Они и автоматы держать умеют, и ролики снимают о том, как победят. Но вот сведения о войне против Украины, видимо получили с запозданием.

В номинации "Самая расторопная разведка в мире" приз уходит в Таллин, эстонской разведке. Радуйте нас и дальше оперативными прогнозами в жанре "в действительности всё не так, как на самом деле".

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