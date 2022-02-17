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В кабмине отметили снижение инфляции в России

09:32
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Это произошло преимущественно за счет туризма

Инфляция в России по состоянию на 11 февраля в годовом выражении замедлилась до 8,75%. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития.
Набиуллина указала на отсутствие перелома в динамике инфляции

В ведомстве уточнили, что инфляция замедлилась до 0,13% после 0,29% неделей ранее. Основным фактором, повлиявшим на снижение инфляции, стало возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,37% после роста на 0,51% неделей ранее) преимущественно за счет услуг зарубежного туризма.

Темпы подорожания продуктов снизились до 0,36% с 0,4% неделей ранее. Это объясняют замедлением удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%). На другие продукты темпы роста цен остались на прежнем уровне (0,17%).

Непродовольственная инфляция замедлилась с 0,16% до 0,12%, сообщается на официальном сайте МЭР. Отдельно отмечается, что темпы роста цен на бензин остаются близкими к нулю вторую неделю подряд

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что по состоянию на 4 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%. При этом с 29 января по 4 февраля показатель достиг 0,29%, с начала 2022 года — 1,16%.

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