Плата за капремонт в России выросла почти на 15%

Минимальный размер взноса увеличился на 2 рубля 5 копеек

В Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов сообщили, что на 2022 год в России средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов вырос почти на 15%.

"Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9%", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт увеличился на 2 рубля 5 копеек. При этом в 17 регионах страны роста платы не произошло. Это касается в том числе Республики Марий Эл, Иркутской, Калининградской, Ростовской области, а также Хабаровского края.

Эксперты отмечают, что увеличение минимального размера взноса помогает сохранить качество и объем работ по капитальному ремонту.

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