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В ЦНИИ Роспотребнадзора сообщили о новом методе лечения ВИЧ

09:52
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Ученые активно работают в этом направлении

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что ученые разрабатывают новый метод лечения ВИЧ-инфекции.
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"Это вырезание с помощью специальной методики участков геномов, в которые встроился вирус. Наши исследования идут в этом направлении, уже достигнуты определенные успехи", - приводит слова специалиста РИА "Новости".

Как добавил Покровский, во многих странах сегодня разрабатывается методика, при которой инфицированному передают невосприимчивые к ВИЧ модифицированные клетки. При этом связанные с изменением генома человека способы лечения нуждаются в очень тщательной проверке на безопасность.

Ранее стало известно, что с помощью трансплантации пуповинной крови удалось полностью вылечить от ВИЧ женщину. Ей провели пересадку от частично совместимого донора с блокирующей проникновение ВИЧ в клетки мутацией.

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