Число погибших из-за ливней в Бразилии превысило 100 человек

Среди погибших есть дети
В бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) из-за сильных дождей погибли более 100 человек, передает портал G1.
"Число погибших в Петрополисе достигло 104", - говорится в сообщении.
Уточняется, что восемь погибших - дети. 35 человек числятся пропавшими без вести. Разрушены оказались более 50 домов.
Мощные ливни спровоцировали оползни и наводнения. На один квадратный метр выпало 260 литров осадков за шесть часов.
Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру, обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram