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Число погибших из-за ливней в Бразилии превысило 100 человек

10:01
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Среди погибших есть дети

В бразильском городе Петрополис (штат Рио-де-Жанейро) из-за сильных дождей погибли более 100 человек, передает портал G1.
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"Число погибших в Петрополисе достигло 104", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь погибших - дети. 35 человек числятся пропавшими без вести. Разрушены оказались более 50 домов.

Мощные ливни спровоцировали оползни и наводнения. На один квадратный метр выпало 260 литров осадков за шесть часов.

Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру, обрушившийся на регион дождь стал самым сильным с 1932 года.

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