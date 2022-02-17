ООН сообщила о рекордном объеме мировой торговли

Но в первом квартала 2022 года темпы роста будут замедляться

Как говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию, на который ссылается ТАСС, в 2021 году объем мировой торговли достиг рекордно высокого уровня в 28,5 триллиона долларов.

"Что представляет собой рост примерно на 25% относительно 2020 года и рост в районе 13% по сравнению с допандемийным 2019 годом", - уточнили аналитики.

По прогнозу экспертов, в первом квартала 2022 года темпы роста торговли будут замедляться. Что касается причин позитивной тенденции, здесь экономисты отмечают увеличение цен на сырьевые товары и восстановление спроса благодаря пакетам мер стимулирования.

При этом в ООН заметили, что пандемия привела к "беспрецедентному давлению на цепочки поставок".

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