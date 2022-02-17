Россия отправит 71 паралимпийца на Игры в Пекине

Паралимпийские игры пройдут с 4 по 13 марта

В состав российской делегации на Паралимпийских играх — 2022, которые пройдут в Пекине, включен 71 атлет. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Глава ПКР уточнил, что спортсмены представляют 20 субъектов Российской Федерации. В лыжных гонках и биатлоне за нашу страну выступят 33 атлета. Десять паралимпийцев из России будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. Шесть россиян поборются за награды в соревнованиях по сноуборду. Российские спортсмены будут участвовать во всех видах спорта, включенных в программу Паралимпиады, и в 61 виде программы из 78, в которых разыгрывают медали.

Всего в состав делегации России на Играх в Пекине вошли 185 человек. Утвержденный состав команд будет направлен в Международный паралимпийский комитет до 18 февраля. После 19 февраля он должен прислать подтверждение соответствия спортсменов критериям для участия в Играх, включая выполнение требований по антидопинговому тестированию, цитирует Рожкова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о финансовой поддержке российских спортсменов за успешные выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пекине. Сумма вознаграждений составит от 1,7 млн рублей за бронзовую медаль до 4 млн рублей за золотую награду Игр.

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