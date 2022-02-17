"Борщевой набор" в России подорожал вдвое с 2017 года

Рост производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности

Продукты для так называемого "борщевого набора" (капуста, морковь, лук, свекла, картофель) выросли в цене с 2017 по 2021 год в два раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Цена на капусту за этот период увеличилась с 18,46 рубля до 59,96 рубля за килограмм, на морковь — с 26,98 рубля до 48,37 рубля, на лук — с 22,43 рубля до 31,4 рубля. Свекла подорожала с 22,52 до 45,22 рубля, картофель — с 20,8 до 48,24 рубля.

В Министерстве сельского хозяйства России подчеркнули, что увеличение производства составляющих "борщевого набора" — одна из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности. В 2022 году будут увеличены посевные площади, для овощей открытого грунта — на 7,9% (до 196,6 тысячи га), сообщает ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что инфляция по состоянию на 11 февраля в годовом выражении замедлилась до 8,75%, с 8,8% неделей ранее. Темпы подорожания продуктов снизились до 0,36% с 0,4%. Это объясняли замедлением удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%).

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