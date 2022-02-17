ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Борщевой набор" в России подорожал вдвое с 2017 года

10:15
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Рост производства овощей является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности

Продукты для так называемого "борщевого набора" (капуста, морковь, лук, свекла, картофель) выросли в цене с 2017 по 2021 год в два раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Аналитики назвали продукты — лидеры по росту цен в 2021 году

Цена на капусту за этот период увеличилась с 18,46 рубля до 59,96 рубля за килограмм, на морковь — с 26,98 рубля до 48,37 рубля, на лук — с 22,43 рубля до 31,4 рубля. Свекла подорожала с 22,52 до 45,22 рубля, картофель — с 20,8 до 48,24 рубля.

В Министерстве сельского хозяйства России подчеркнули, что увеличение производства составляющих "борщевого набора" — одна из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности. В 2022 году будут увеличены посевные площади, для овощей открытого грунта — на 7,9% (до 196,6 тысячи га), сообщает ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что инфляция по состоянию на 11 февраля в годовом выражении замедлилась до 8,75%, с 8,8% неделей ранее. Темпы подорожания продуктов снизились до 0,36% с 0,4%. Это объясняли замедлением удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Борщ
Борщ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.