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Эрдоган назвал главную проблему Турции

10:01
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В ноябре курс турецкой лиры рухнул на 18%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телеобращении по итогам заседания кабмина, что особенно остро для страны стоит проблема инфляции.
Эрдоган намерен позвонить Путину

"Сейчас наша главная проблема - высокая инфляция. Мы ее тоже преодолеем", - сказал политик (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил глава государства, власти введут необходимые санкции против компаний, которые противодействуют снижению НДС.

23 ноября курс турецкой лиры рухнул на 18%. Это было максимальное падение за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры.

Ранее Эрдоган сообщил, что его страна хочет добиться полноправного членства в Евросоюзе. По словам президента, Турция - ключ к урегулированию проблем Европы.

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