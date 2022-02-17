ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подразделения ЗВО прибыли в пункт постоянной дислокации после учений

10:03
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом

После завершения плановых учений в пункт постоянной дислокации вернулись подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В составе колонны - свыше 40 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом. Протяжённость марша - около 900 километров. Сопровождение обеспечивали экипажи военной автоинспекции. В пункт постоянной дислокации направился и воинский эшелон танковой армии. Бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом. По прибытии военные проведут обслуживание и подготовят технику к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Подразделения ЗВО
Подразделения ЗВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.