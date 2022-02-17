Подразделения ЗВО прибыли в пункт постоянной дислокации после учений

Бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом

После завершения плановых учений в пункт постоянной дислокации вернулись подразделения бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В составе колонны - свыше 40 большегрузных автомобилей с личным составом, специальным оборудованием и военным имуществом. Протяжённость марша - около 900 километров. Сопровождение обеспечивали экипажи военной автоинспекции. В пункт постоянной дислокации направился и воинский эшелон танковой армии. Бронированную гусеничную технику перевозят железнодорожным транспортом. По прибытии военные проведут обслуживание и подготовят технику к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода.

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