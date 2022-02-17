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Роскосмос предложил запускать пилотируемые "Союзы" из Гвианы

10:37
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Это сэкономит деньги европейским налогоплательщикам, считает глава госкорпорации

Российский стартовый комплекс на космодроме Куру во Французской Гвиане можно доработать с тем, чтобы запускать с него пилотируемые "Союзы". Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
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По мнению Рогозина, России и Европе важно найти новые сферы и направления для сотрудничества. Таким проектом могло бы стать дооборудование стартового комплекса "Союз" до пилотируемого уровня.

Глава Роскосмоса отметил в своем Telegram-канале, что если европейские астронавты хотят получить возможность самостоятельно добираться до МКС, отличной идеей является использование "надежнейшего пилотируемого корабля "Союз МС" с не менее надежной ракетой семейства "Союз-2". Благодаря этому налогоплательщики в Европе могли бы сэкономить миллиарды евро.

Европейской космонавтике этот проект предоставит возможность быстро войти в "клуб космических держав, обладающих всеми компетенциями в пилотируемых полетах", подчеркнул Рогозин.

Ранее в феврале с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запустили российскую ракету-носитель "Союз-СТ". Разгонный блок "Фрегат-М" вывел на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые обеспечат потребителей высокоскоростным интернетом.

Проведение запусков космических аппаратов осуществляется совместными европейско-российскими пусковыми расчетами. Ракеты-носители "Союз-СТ" и эксплуатацию поставленного российской стороной наземного технологического оборудования проводят специалисты из России в рамках совместного российско-европейского проекта "Союз".

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