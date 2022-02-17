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Неизвестные разрисовали стену театра Станиславского

10:19
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Хулиганы угрожали охраннику пистолетом

Московская полиция проводит проверку по факту хулиганских действий возле драматического театра имени Станиславского.

Инцидент произошел еще 13 февраля, но известно о нем стало только сейчас. Группа молодых людей разрисовала стену театра из баллончика.

Когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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