Лукашенко проинспектирует российско-белорусские учения

Глава государства прибудет на полигон "Осиповичский"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет рабочий день на полигоне "Осиповичский", передает Telegram-канал "Пул первого".

"Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России", - уточняется в сообщении.

Совместные учения России и Белоруссии начались 10 февраля и продлятся до 20 февраля. Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства. Цель - отработка отражения внешней агрессии и атак террористов.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит агрессию в отношении Украины. "Вторжение" якобы последует в том числе с территории Белоруссии. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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