Ситуация вокруг Украины: Киев обстреливает Донбасс, но Запад выставляет агрессором Москву

Запад продолжает утверждать, что Россия вот-вот нападет на Украину

Сегодня утром Вооружённые силы Украины обстреляли сразу нескольких населённых пунктов в Донбассе. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Уточняется, что Киев использует тяжёлое вооружение, в том числе миномёты. А это грубое нарушение минских соглашений. Но Запад продолжает выставлять агрессором Москву.

Неявка России на назначенную коллективным Западом войну вовсе не означает, что конфликт исчерпан. Зря что ли так упорно нагнетали? Вашингтон сменил формулировки, но не риторику.

"Ни с какой трибуны должностные лица США не называли конкретный день вторжения. Мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время. Наша озабоченность не уменьшилась ни на йоту. Она продолжает расти, поскольку мы еще не видим деэскалации", - заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Тот самый случай, когда правая рука не знает, что делает левая. Рупор Белого Дома Джен Псаки ещё в середине января официально отводила месяц на начало вторжения. Уважаемое издание Politico утверждало, что сам Джо Байден назначил дату - 16 февраля. Более того, шеф Неда Прайса, госсекретарь Блинкен, в среду нагадал, что война начнётся до конца неделе. На это обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.

"Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается. Призываем госдепартамент не подпитывать "милитаристский угар" журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического регулирования внутриукраинского конфликта",- говорится в заявлении.

Наше Минобороны ежедневно публикует все новые кадры возвращения российских военных в места постоянной дислокации. После плановых учений. Но американцы в данной ситуации притворяются глухими и слепыми. Видимо, Госдепу и Белому Дому выгодно утверждать, что российские солдаты продолжают концентрироваться у границы с Украиной. А вот заявления о геноциде в Донбассе - лишены оснований, уверяет официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ему вторит Джен Псаки. Данных о массовых захоронений мирных жителей в Донбассе она тоже не признает.

"Мы в "окне", когда атака может начаться в любое время, ей будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для вторжения. Возбуждение уголовного дела о захоронениях в Донбассе может стать одним из таких предлогов", - считает Псаки.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России. В нескольких районах Донбасса были обнаружены останки почти 300 мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году. Восемь лет спустя на юго-востоке продолжают рваться снаряды. Вот уже почти год в Донбассе действует режим полного прекращения огня. Теоретически. Фактически представители самопровозглашенных республик почти ежедневно сообщают о новых нарушениях. Вот свежие сводки с фронта: массированный обстрел утром четверга и около 100 выпущенных боеприпасов.

"На Славяносербском направлении боевики 57 бригады с позиций в районе н.п. Кряковка подвергли обстрелу с применением: минометов калибра 120 мм и СПГ-9 район н.п. Сокольники, обстреляли район н.п. Донецкий; Напомню, что на этом участке два дня назад от рук все тех же боевиков из 57 бригады, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш военнослужащий", - сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Американские представители ОБСЕ не так давно в спешном порядке покидали Донбасс. А, значит, у Вашингтона теперь есть повод не верить данным мониторинговой миссии. И продолжать гнуть свою линию про нападение Москвы.

Сегодня американский Сенат собирается голосовать по резолюции в поддержку Украины. Документ никакой юридической силы иметь не будет. Но лишний раз осудит мнимую агрессию России, закрепит на бумаге тему мифического вторжения и, вполне вероятно, послужит базой для введения новых санкций. Хотя, похоже, уже пора вводить не ограничения, а штрафы за неявку на войну.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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