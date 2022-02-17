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Российские фигуристки готовятся к соревнованиям в произвольной программе

12:02
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Камила Валиева остается одной из главных претенденток на олимпийское "золото"

В олимпийском Пекине всё внимание сегодня приковано к выступлениям фигуристок. Оно начнётся в час дня по московскому времени. И у наших спортсменок есть все шансы занять пьедестал.

Анна Щербакова, Александра Трусова, а также Камила Валиева утром уже провели тренировку - кадры опубликовал Олимпийский комитет России. Камила Валиева сейчас занимает первое место по итогам короткой программы. И остаётся одной из главных претенденток на олимпийское "золото", даже несмотря на колоссальное давление в связи с допинг-скандалом.

Также болеем за наших конькобежек. Финальный забег на тысячу метров стартовал только что. Честь страны защищают Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ольга Фаткулина.

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