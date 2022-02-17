Российские летчики рассказали об учениях Минобороны в Сирии

Все полеты проходят в штатном режиме

На российский пункт базирования "Хмеймим" в Сирии дополнительно переброшены многофункциональные истребители морской авиации и сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики. Они задействованы в масштабных манёврах, которые развернулись у берегов САР. Экипажи с воздуха следят за обстановкой и обеспечивают прикрытие боевых кораблей.

По-весеннему теплый воздух на авиабазе "Хмеймим" разгоняет рев моторов. На стоянке боевых самолетов - привычная суета. Одно из важнейших устройств любого самолета - датчик воздушного давления. С его помощью определяется скорость боевой машины. На земле перед вылетом проходит обязательная проверка системы специальным прибором.

В мареве над взлетной полосой на глазах растворяется дальний ракетоносец Ту-22М3. На удивление - короткий разбег, отрыв. Практически следом - второй. И вот уже все крылатые машины в воздухе.

Правый разворот от взлетной полосы авиабазы "Хмеймим", и боевые машины начинают патрулирование восточной части Средиземного моря.

А следом парами в воздух поднимаются многофункциональные истребители морской авиации Су-30 СМ. В полете они будут обеспечивать прикрытие тяжелых бомбардировщиков Ту-22. Российские ВМФ и ВКС проводят в эти дни совместные учения у берегов Сирии. Это ожидаемо вызвало повышенный интерес НАТО. Наблюдать за учениями, пожалуйста. Россия никогда не скрывает свои маневры и традиционно приглашает военных атташе и журналистов. Но только наблюдать. А вот любые помехи или провокации исключены. Для этого в воздухе и находятся наши самолеты, пока экипажи боевых кораблей оттачивают навыки.

Ежедневно - по несколько вылетов. А ведь приземлились на авиабазе "Хмеймим" наши ракетоносцы буквально накануне, преодолев с аэродромов постоянного базирования полторы тысячи километров.

"Полет прошёл штатно. Для обслуживания авиационной техники на аэродром "Хмеймим" переброшена часть инженерно-технического состава и средства наземного обеспечения. Экипаж полностью готов к выполнению поставленных задач", - заявил Пётр Иванов, командир экипажа Ту-22М3.

Также за тысячи километров к средиземноморскому побережью перелетели истребители Су-30 морской авиации. Для пилотов регион новый, но задачи привычные.

"Для летчика морской авиации с воздуха отличие может быть лишь в цвете моря. А остальное - задачи остаются прежние. И для летчика морской авиации на любом море - все задачи по плечу. Мы взяли сюда молодой лётный состав для того, чтобы он провел полеты, ознакомился с районом САР. И также получил опыт полетов в Средиземном море. То есть молодые летчики готовятся у нас на всех флотах, обкатываем мы их на всех морских и океанских зонах", - рассказал Андрей Пахомов, начальник морской авиации ВМФ России.

Полет над морем летчики называют безориентирным. Именно поэтому для морской авиации подходит Су-30СМ. Экипаж - два человека. Один следит за обстановкой в воздухе, другой - над водой, осуществляет пилотирование. А сама боевая машина способна работать и как истребитель, и как бомбардировщик. Именно поэтому каждый день в ходе учений - новая задача. Но главное остается неизменным - в этом районе Средиземноморья российские ВКС и ВМФ обеспечивают надежную защиту сирийских границ.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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