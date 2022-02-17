"Все рухнуло разом, нереально": очевидцы описали наводнение в Бразилии

Жертвами удара стихии стали более 100 человек

Более 100 человек стали жертвами мощнейших наводнений и оползней в Бразилии. Ливни, которые обрушились на штат Рио-де-Жанейро, оказались самыми сильными за последние 90 лет. Больше всего разрушений - в городе Петрополис.

Потоки грязной воды на огромной скорости сметают всё на своём пути. Плывут машины и автобусы с людьми. Дома сносит с фундамента, хлипкие лачуги разлетаются в щепки. Это наводнение в городе Петрополис на северо-востоке Бразилии. Больше сотни людей погибло, несколько десятков числятся пропавшими. Одни утонули, другие не смогли спастись из-под завалов. Стихия разрушила до 80 жилых строений. В городе объявили трёхдневный траур.

Всё началось внезапно, рассказывает одна из местных жительниц. Шёл сильный ливень, были небольшие подтопления, как вдруг с горы хлынул поток прямо на дом. Девушка смогла спастись, её брата унесло течением.

"Я слышала, как брат кричал: "Помогите! Помогите! Боже мой!" Невыносимо было видеть, как люди просили о помощи, но никто не мог им помочь, никто не мог ничего сделать. Это отчаяние, чувство такой большой потери", - сказала жительница Петрополиса Розилин Вирджиния.

Хозяина этого разрушенного бара потоп застал на работе. Из десятка человек выжили только он, мать и одна из посетительниц.

"Когда это упало, я вытащил свою маму. Только одной девушке удалось выбраться из бара. Мы поднялись по этой улице и вошли в соседский дом, где я увидел, как все дома рушатся, как лавина. Всё рухнуло разом, это что-то нереальное. Я никогда не думал, что увижу такое", - заявил Эмерсон Торреш, житель Петрополиса.

"Сегодня я убираю тела. Убрал вот тело матери. Вчера спас сына и наших соседей, отвез их в скорую помощь. С сыном всё в порядке, он в больнице, но всё под контролем", - заявил Жозе Карлуш Пайва, житель Петрополиса.

Всему виной привычные для этого времени года в Бразилии ливни. Как сообщил губернатор штата Рио-де-Жанейро, буквально за 6 часов в Петрополисе выпало 260 миллиметров осадков. Такого дождя в регионе не было почти сто лет. Несмотря на все сложности, спасателям удалось спасти около сорока человек.

"Оповещение сработало оперативно, и многим удалось вовремя эвакуироваться. Но всё случилось слишком быстро. Это был самый сильный ливень с 1932 года. Сейчас спасатели работают круглосуточно, стараясь не прекращать разборы завалов даже в дождь", - объявил Клаудио Каштру, губернатор штата Рио-де-Жанейро.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Они разгребают завалы и расчищают город. А всех, кто потерял дом, разместили в уцелевших зданиях.

"Сейчас наша работа - размещать людей, чьи дома были разрушены. Многие семьи видели, как их родственники погибли. Мы даём людям кров и еду, стараемся поддерживать их, чтобы они могли почувствовать себя хотя бы немного комфортнее в разгар великой трагедии", - сказал Дом Грегорио Пайшао, епископ Петрополиса.

"Многие потеряли абсолютно всё, у них ничего нет. Здесь нас приняли, приютили, обогрели", - говорит жертва наводнения Матан Энрике.

Президент Бразилии уже заявил - для помощи пострадавшим будет сделано всё возможное. На восстановление города выделят средства из федерального бюджета.

Ксения Игнатов, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

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