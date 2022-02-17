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Москвичей предупредили о сильном дожде и падении атмосферного давления

12:03
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду

Ливни, мокрый снег и ураганный ветер обрушатся сегодня на европейскую часть России. В регионы придут атлантические циклоны.

В Москве все коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. По прогнозам, сильный дождь начнётся вечером. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Резко упадёт атмосферное давление. Вместе с этим потеплеет в городе до плюс трёх градусов.

Сильные осадки обещают также в Ленинградской, Смоленской, Псковской, Новгородской областях. Штормовое предупреждение объявлено в Калининграде.

В Красноярске, где сейчас крепкий минус, автоинспекторы оштрафовали водителя за рулём полностью обледеневшего автомобиля, который со стороны больше напоминал сугроб. Как объяснил владелец, он заморозил машину ради эксперимента.

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