Граждане Италии добиваются от властей признания "Спутника V"

Вдохновил пример Сан-Марино

В России за сутки госпитализированы с коронавирусом 18090 человек. По данным оперштаба, выявили 180622 новых случая заболевания.

У вакцинированных "Спутником V" высокий иммунитет сохраняется спустя год после получения первой дозы. О предварительных результатах исследования препарата рассказали сегодня в московской мэрии.

Собирают подписи и добиваются признания нашего "Спутника V" граждане Италии. Вдохновил пример Сан-Марино, где благодаря российскому препарату удалось сформировать коллективный иммунитет. А сейчас в стране активно идёт ревакцинация "Спутником Лайт".

Постепенно снимать ограничения начинают власти Австрии. Уже в эти выходные общественные места станут доступны не только привитым, но и тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.



В Германии уже в марте посещать кафе и рестораны можно будет при наличии ПЦР-исследования. А затем власти собираются открыть ночные клубы и разрешить массовые мероприятия.

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