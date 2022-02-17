В Челябинской области пострадавшая от собак девочка попала в реанимацию

Не исключено, что Марине предстоит перенести пересадку кожи после нападения животных

В Челябинской области стая собак набросилась на школьницу. Девочка с тяжёлыми травмами попала в реанимацию. С начала года это уже далеко не первый случай, когда беспризорные животные нападают на людей в разных регионах страны.

На снегу остались пятна крови. Стая собак набросилась на 11-летнюю Марину, когда она шла на уроки. Девочка пыталась залезть на столб. Но собаки повалили ребенка и едва не загрызли. Только соседи, выбежавшие на крик, смогли отогнать разъярённых животных.

"Висела кожа отдельно от головы, вместе с волосами, руки и ноги покусаны. Я сама заорала, как бешеная от увиденного, что с моим ребенком такое произошло", - рассказала мама девочки Екатерина Ледовских.

Мать девочки до сих пор находится в шоке. Она едва сдерживает слезы. Марина лежит в реанимации. Не исключено, что ей предстоит перенести пересадку кожи. Настолько тяжелыми оказались травмы.

Люди говорят, что нападения бродячих собак в их деревне Коркино происходят постоянно. Как, впрочем, и в соседней Федоровке. У первоклассника Саши все лицо покрыли ссадины. На щеке под пластырем осталась глубокая рана. Бродячие псы накинулись на мальчика, когда он с детьми играл на площадке. В больнице наложили швы. Врачи говорят - заживет. Но родители все равно на нервах.

"Что после этих укусов останется, как это все заживет, потому что это лицо. Очень сильно переживаем", - сказал отец мальчика Иван Клименко.

Люди жаловались в администрацию и полицию. Следственный комитет даже завел уголовное дело.

Только в январе - феврале этого года в разных регионах от нападений бродячих собак пострадали десятки человек. Есть и жертвы. Чиновники местных администраций, которые должны заниматься этой проблемой, зачастую смотрят на нее сквозь пальцы.

В Иркутске, пока власти бездействуют, за дело взялись "догхантеры". Массово травят собак, разбрасывая по городу препарат, которым лечат людей от туберкулеза.

"При передозировке идёт распад клеток в организме, разрушаются эритроциты, происходит обильное кровотечение, судороги сильные, цианоз слизистых, удушье идет, животное погибает", - рассказала ветеринар питомника Елена Иванова.

Счет отравленным бездомным Шарикам и Бобикам идет на сотни. Собак подбирают волонтеры. Отвозят в питомник. Выхаживают. Но пристроить в приют или отдать животное в добрые руки удается не всегда. В итоге собаки снова оказываются на улице.

Решением этой проблемы занялась Госдума. Парламентарии предлагают ввести для нерадивых чиновников, которые обязаны заниматься этим вопросом, штраф до 200 тысяч рублей и даже уголовную ответственность. Законопроект сейчас находится на стадии рассмотрения. В Челябинской области собаки и сегодня спокойно бегают по детской площадке.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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