В Москве показали спектакль по мотивам романа "Идиот" под музыку Баха

Костюмы, декорации, свет сведены в этом формате до минимума

В Москве в рамках проекта "Новому веку - новые имена" представили музыкально-драматический спектакль "Идиот. Оплаканный грех" по мотивам романа Достоевского. Премьерный показ прошёл в Большом зале консерватории.

Сюжет произведения неожиданно разворачивается в камерном пространстве: на сцене - три героя. Сопровождает происходящее - музыка Баха. Это главные составляющие. А костюмы, декорации, свет сведены в этом формате до минимума. Спектакль продолжает цикл музыкально-драматических постановок, которые сочетают в себе традиции театральной классики и элементы современной режиссуры.

"В век поиска новых форм решения мы стремимся постичь замысел автора. Достоевский, Бах изучают потенциал человека. Поэтому для нас здесь ответ: в мире стремительно меняющемся классика остаётся точкой опоры", - заявила режиссер, автор проекта " Новому веку - новые имена" Анна Айрапетянц.

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