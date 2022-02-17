ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве показали спектакль по мотивам романа "Идиот" под музыку Баха

12:12
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Костюмы, декорации, свет сведены в этом формате до минимума

В Москве в рамках проекта "Новому веку - новые имена" представили музыкально-драматический спектакль "Идиот. Оплаканный грех" по мотивам романа Достоевского. Премьерный показ прошёл в Большом зале консерватории.

Сюжет произведения неожиданно разворачивается в камерном пространстве: на сцене - три героя. Сопровождает происходящее - музыка Баха. Это главные составляющие. А костюмы, декорации, свет сведены в этом формате до минимума. Спектакль продолжает цикл музыкально-драматических постановок, которые сочетают в себе традиции театральной классики и элементы современной режиссуры.

"В век поиска новых форм решения мы стремимся постичь замысел автора. Достоевский, Бах изучают потенциал человека. Поэтому для нас здесь ответ: в мире стремительно меняющемся классика остаётся точкой опоры", - заявила режиссер, автор проекта " Новому веку - новые имена" Анна Айрапетянц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Музыкально-драматический спектакль "Идиот. Оплаканный грех"
Музыкально-драматический спектакль "Идиот. Оплаканный грех"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.