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"Прогресс МС-19" с оборудованием, едой и спутниками успешно пристыковался к МКС

12:17
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Стыковка произошла в штатном режиме

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" чуть более часа назад успешно пристыковался к МКС. Он причалил к модулю "Поиск" российского сегмента в автоматическом режиме.

Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полётами, а с борта станции космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Транспортник доставил свыше полутора тысяч килограммов груза.

Это научное оборудование для исследований и экспериментов, топливо, продукты, питьевая вода, а также шесть наноспутников. Их будут запускать космонавты во время выхода за пределы станции. Полёт длился двое суток. В составе МКС грузовому кораблю предстоит провести около года.

 

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