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"Залег авторитетно": блогера Пучкова положили в больницу

10:40
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Точного диагноза пока нет

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, выложил в Instagram фото из больничной палаты.

"Залег авторитетно", - гласит сопроводительный комментарий.

В беседе с РИА "Новости" Пучков рассказал, что точного диагноза пока нет.

"В воскресенье делал ПЦР-тест - нет, не ковид", - уточнил блогер. Он добавил, что сдал анализы, врач пока не приходил.

 

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