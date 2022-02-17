"Залег авторитетно": блогера Пучкова положили в больницу

Точного диагноза пока нет
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, выложил в Instagram фото из больничной палаты.
"Залег авторитетно", - гласит сопроводительный комментарий.
В беседе с РИА "Новости" Пучков рассказал, что точного диагноза пока нет.
"В воскресенье делал ПЦР-тест - нет, не ковид", - уточнил блогер. Он добавил, что сдал анализы, врач пока не приходил.
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