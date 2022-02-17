"Залег авторитетно": блогера Пучкова положили в больницу

Точного диагноза пока нет

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный также под псевдонимом Гоблин, выложил в Instagram фото из больничной палаты.

"Залег авторитетно", - гласит сопроводительный комментарий.

В беседе с РИА "Новости" Пучков рассказал, что точного диагноза пока нет.

"В воскресенье делал ПЦР-тест - нет, не ковид", - уточнил блогер. Он добавил, что сдал анализы, врач пока не приходил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram