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Американские СМИ назвали новую дату "вторжения" России на Украину

10:54
  • четверг
  • 17 февраля 2022

16 февраля было репетицией

Россия может начать вторжение на Украину после 20 февраля.
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Об этом написало американское издание Politico, ссылаясь на мнения аналитиков. Истинные действия России можно будет понять только после окончания российско-белорусских учений и зимней Олимпиады в Пекине.

Кроме того, 20 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности, где у президента Украины Владимира Зеленского будет слово.

Названная британскими СМИ дата 16 февраля якобы нужна была для того, чтобы "отвлечь внимание от ключевых дат".

"Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, - это то, что произойдет вскоре после 20 февраля", - пишет газета (цитата по РИА Новости).

Если до 1 марта российское вторжение на Украину не произойдет, то можно "выдохнуть и спать спокойно", считают аналитики.

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что Россия "вторгнется" на Украину 16 февраля в 4:00 по московскому времени. Утром 17 февраля Sun отредактировал статью, изменив "четыре утра" на "в любое время".

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