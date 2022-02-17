Американские СМИ назвали новую дату "вторжения" России на Украину

16 февраля было репетицией

Россия может начать вторжение на Украину после 20 февраля.

Об этом написало американское издание Politico, ссылаясь на мнения аналитиков. Истинные действия России можно будет понять только после окончания российско-белорусских учений и зимней Олимпиады в Пекине.

Кроме того, 20 февраля завершится Мюнхенская конференция по безопасности, где у президента Украины Владимира Зеленского будет слово.

Названная британскими СМИ дата 16 февраля якобы нужна была для того, чтобы "отвлечь внимание от ключевых дат".

"Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, - это то, что произойдет вскоре после 20 февраля", - пишет газета (цитата по РИА Новости).

Если до 1 марта российское вторжение на Украину не произойдет, то можно "выдохнуть и спать спокойно", считают аналитики.

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что Россия "вторгнется" на Украину 16 февраля в 4:00 по московскому времени. Утром 17 февраля Sun отредактировал статью, изменив "четыре утра" на "в любое время".

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