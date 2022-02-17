Стало известно, как будут учитывать рекорды Валиевой на ОИ-2022

Информацию сообщил источник

Мировые рекорды на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, если их установит российская фигуристка Камила Валиева, будут учтены в особом порядке. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, Международный союз конькобежцев решил считать такие рекорды предварительными, если их установит Валиева, сообщает ТАСС.

Россиянке уже принадлежат три мировых рекорда, установленных до ОИ-2022, — в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов.

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение.

МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Золото Игр в этой дисциплине завоевали россияне с участием Камилы Валиевой. МОК также объявил, что результаты фигуристки в одиночном турнире будут учитываться предварительно, "под звездочкой".

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