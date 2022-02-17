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Стало известно, как будут учитывать рекорды Валиевой на ОИ-2022

10:59
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Информацию сообщил источник

Мировые рекорды на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, если их установит российская фигуристка Камила Валиева, будут учтены в особом порядке. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Допинг-проба "Б" Валиевой пока что остается не вскрытой

По словам источника, Международный союз конькобежцев решил считать такие рекорды предварительными, если их установит Валиева, сообщает ТАСС.

Россиянке уже принадлежат три мировых рекорда, установленных до ОИ-2022, — в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов.

Во время ОИ-2022 выяснилось, что допинг-проба Камилы Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. РУСАДА временно отстраняло спортсменку от соревнований, но после апелляции разрешило с 9 февраля вернуться к выступлениям. Спортивный арбитражный суд отказался удовлетворить жалобы международных спортивных организаций на это решение.

МОК объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Золото Игр в этой дисциплине завоевали россияне с участием Камилы Валиевой. МОК также объявил, что результаты фигуристки в одиночном турнире будут учитываться предварительно, "под звездочкой".

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