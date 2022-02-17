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Минстрой оценил площадь аварийного жилья под расселение

11:23
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В 2022 году власти начнут реализацию новой программы

В России необходимо расселить аварийное жилье общей площадью около 15,2 млн квадратных метров. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
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Глава Минстроя уточнил, что в данной общей площади 1,47 млн квадратных метров — это жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года и не вошло в действующую программу расселения.

В 2022 году власти планируют начать реализацию новой программы расселения аварийного жилья, которое получило соответствующий статус после 2017 года. Приоритетными механизмами расселения станут комплексное развитие территорий, социальное арендное жилье и льготное ипотечное кредитование.

Файзуллин указал на необходимость создания фонда доступного арендного жилья с механизмами государственно-частного партнерства и другими источниками финансирования.

Кроме того, важно продолжить обеспечение жильем отдельных категорий россиян, при этом необходимо обеспечить прозрачность и адресность государственной помощи. Для решения этой задачи Минстрой завершает формирование единого реестра нуждающихся в жилье граждан, цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что по состоянию на 1 декабря 2021 года показатели программы расселения аварийного жилья 48 регионов перевыполнили и 20 регионов выполнили в полном объеме. Выполнение программы нарастающим итогом за 2019-2021 годы составило 130% по переселяемым людям.

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