Google получил очередной крупный штраф в России

Компания упорно игнорирует требования российского законодательства

Суд в Москве вынес компании Google штраф за отказ удалить запрещенную информацию.

"Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей", - приводит сообщение Таганского суда ТАСС.

С начала 2021 года в отношении Google были составлены уже почти два десятка протоколов за неудаление неправомерного контента.

При этом в декабре 2021-го московский суд оштрафовал Google на беспрецедентные 7,2 миллиарда рублей за систематическое нарушение российского законодательства. Был применен так называемый оборотный штраф.

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