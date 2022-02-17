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"Продюсер попросил раздеться до трусов": Дубцова рассказала о неудачном кастинге

12:28
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Неприятный случай произошел в начале карьеры певицы

Певица Ирина Дубцова впервые за долгое время выпустила новый альбом и дала большое интервью "Московскому комсомольцу". В ходе беседы журналист МК расспросил артистку о мире российского шоу-бизнеса времен девяностых и нулевых.
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Дубцова назвала слухи о раскрутке артистов в те времена через постель скорее стереотипом — в действительности это были единичные случаи. Однако она отметила, что "нет дыма без огня", и рассказала историю о неудачном кастинге.

Случай произошел в начале карьеры певицы. Продюсер, имя которого Дубцова не назвала, после прослушивания попросил её раздеться.

"Я пришла на прослушивание, что-то спела, и мне говорят: "А теперь раздевайся". Я так удивилась! Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: "До свиданья!" Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает", — призналась Ирина.

14 февраля Ирине Дубцовой исполнилось 40 лет. В этот день она выпустила первый за 15 лет альбом Sorry.

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