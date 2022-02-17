Ефимов рассказал о контрактах жизненного цикла на поставку электробусов и медоборудования в Москве

КЖЦ очень выгодны и для города, и для бизнеса

Контракты жизненного цикла (КЖЦ) составляют более половины объема всех проектов государственно-частного партнерства Москвы.

Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году Москва заключила 52 контракта КЖЦ. Четыре из них - на поставку подвижного состава общественного транспорта, остальные - на закупку медоборудования.

"Совокупный объем - 64,2 миллиарда рублей. Все они предусматривают не только поставку техники, но и ремонт со стороны исполнителя в течение всего жизненного цикла", — уточнил заммэра.

Так, в 2021 году Москва провела два конкурса на поставку 400 электробусов. С победителями заключили контракт на поставку и сервис машин сроком на 15 дет. Что касается медицинской тематики, то с 2019 года Москва закупила около 760 единиц современной медтехники на сумму 26,7 миллиарда рублей.

КЖЦ имеют свои преимущества перед стандартными госзакупками. Благодаря им бизнес загружает свои мощности на длительный период, а также гарантированно получает доход в течение всего срока его действия при добросовестном исполнении контракта.

Кроме того, заключение КЖЦ выгодно и для Москвы. Столица получает наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания. С помощью КЖЦ Москва не только приобретает медтехнику и электробусы, но и обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк.

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