В России госпитализированы еще 18090 человек с коронавирусом

Вылечились 185082 человека

За сутки в России госпитализированы 18090 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 180622 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 9705 человек, из них госпитализированы только 955.

Выздоровели за сутки 185082 человека. Скончались 790 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 14840502 человека. Умерли 343173 зараженных. Вылечились 11828475 заболевших.

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