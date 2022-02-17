В кабмине назвали число бюджетных мест в вузах в 2022 году

Приемная кампания начнется 20 июня

В 2022/2023 учебном году поступить на бюджетные места в высших учебных заведениях России смогут 588 тысяч молодых людей. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил замглавы кабмина, в текущем году в вузах страны предусмотрено на 11,5 тысячи бюджетных мест больше, чем в предыдущую приемную кампанию.

В следующем учебном году власти выделят более 590 тысяч бюджетных мест, увеличивать их количество предполагается в соответствии с поручением президента и в будущем.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что приемная кампания в российские вузы в 2022 году будет проходить с июня по август. Дата ее начала — 20 июня. Подать документы студенты смогут как очно, так и онлайн, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Министерстве науки и высшего образования рассказали, что к 2023 году квота для иностранных граждан в российских вузах будет увеличена до 30 тысяч мест. При этом в 2021 году показатель не превышал 18 тысяч.

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