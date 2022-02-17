Ефимов: В Москве зарегистрировано рекордное за пять лет число договоров на покупку жилья

В 2021 году показатель достиг максимального уровня

Около 270 тысяч договоров на покупку жилья было зарегистрировано в 2021 году в столице — это максимальный показатель за последние пять лет. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточнил заммэра, показатель на 16,4% превысил значения 2020 года, на 18,7% — 2019 года. При этом в 2021 году 98,8 тысячи договоров долевого участия приходились на приобретение жилья в новостройках, что на 19,4% больше, чем в 2020 году и на 21,1% больше показателя 2019 года.

Также в 2021 году было зарегистрировано 170,9 тысячи договоров купли-продажи вторичного жилья. Это превышает уровень 2020 года на 14,8% и на 17,4% — 2019 года.

Драйвером роста рынка во многом стала ипотека — сделки по ней составили 47,3% от всех зарегистрированных в столице. Доля ипотеки в 2021 году выросла на 2,3 процентных пункта по сравнению с 2020 годом и на 7,7 пункта — к 2019 году.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов рассказал, что в 2021 году ввод жилья в Москве вырос на 56,8% к 2020 году, а показатели 2019 года превысил на 50,9%. В городе в 2021 году ввели 7,8 млн кв. м жилой площади, в том числе 7,1 млн кв. м — в многоквартирных домах.

Наряду с этим в 2021 году в Москве было выдано 198 разрешений на строительство, что на 23,8% превышает показатель 2020 года и на 72,2% — 2019 года. Жилая площадь строящихся домов по состоянию на 1 января 2021 года составляла 15,6 млн кв. м. Это 283 тысячи квартир, 45% из которых уже распродано.

Ранее сообщалось, что за 2021 год около 10 млн россиян улучшили свои жилищные условия. За прошлый год в стране было введено 92,6 млн кв. м жилья, что почти на 13% превысило итог 2020 года.

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