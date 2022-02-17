Путин похвалил традицию студенческих отрядов

Президент направил приветствие участникам форума "ТрудКрут"

Президент России Владимир Путин в День студенческих отрядов направил приветствие участникам форума "ТрудКрут", телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Студенческие отряды - это славная история и замечательные традиции, это молодость и крепкая дружба, энергия и настойчивость, созидательный вклад в решение ключевых задач развития страны", - отметил глава государства.

По словам российского лидера, сегодня студенчество страны уверенно берется за самые сложные дела и начинания, открывает для себя новые горизонты деятельности.

"Юноши и девушки находят применение своим талантам и способностям в различных отраслях экономики и сельского хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры", - добавил Путин.

Как заметил также президент, на площадке форума проводится обучение по широкому спектру специальностей для всех, кто готов упорно добиваться поставленных целей.

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