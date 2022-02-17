Врачи в Москве вылечили от COVID-19 более 2,3 млн человек

За сутки госпитализированы 955 пациентов

С коронавирусом за сутки госпитализированы 955 человек в Москве, передает в четверг оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ находятся 602 пациента.

"В городе выздоровели еще 42439 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 324 23"1, - рассказали в федеральном штабе.

Уточняется, что прирост новых случаев COVID-19 в Москве составил за сутки 9705. Умерли 85 пациентов.

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