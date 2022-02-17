В Крыму родилась альпака - борец с коронавирусом

У малыша маска на мордочке

В парке миниатюр в крымском Бахчисарае родился детеныш альпаки с маской на морде.

Малышу дали кличку – Стопкоронавирус. Сотрудники парка отметили, что имя отвечает духу времени.

"У альпаки черная мордочка, как будто она в маске. За что она и получила свое имя - Стопкоронавирус", - рассказал журналистам один из работников.

В соцсетях пишут, что пандемия закончится, а мы будем смотреть на белую альпаку в черной маске и улыбаться.

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