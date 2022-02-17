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Февраль 2022 года в Москве может войти в топ-5 самых теплых за 140 лет

12:22
  • четверг
  • 17 февраля 2022

В столице сохраняется аномально теплая погода

Февраль 2022 года в столичном регионе претендует на место в пятерке самых теплых февралей за последние 140 лет. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказала главный специалист агентства "Метеоновости" Ксения Байкова.

Активные атлантические циклоны, которые в этом году перемещаются севернее обычного, обеспечили высокий температурный режим в Москве. Столбики термометров в последний зимний месяц показывают температуры, на несколько градусов превышающие норму и больше соответствующие уровню начала весны.

С начала февраля в Москве всего один раз температура воздуха оказывалась меньше 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье — меньше минус 15 градусов. Количество дней с оттепелью в феврале пошло на второй десяток, отмечают эксперты.

Однако абсолютный рекорд февраль-2022 установить не сможет: в 1990 году в Москве в этот месяц средняя температура составляла плюс 0,4 градуса, что выше нормы на +8,1 градуса.

Тем не менее, на вхождение в число пяти самых теплых февралей текущий месяц претендует уверенно, сообщается на портале "Метеоновости".

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что до конца февраля погода в европейской части России останется теплее климатической нормы, ее можно охарактеризовать как "предвесеннюю".

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