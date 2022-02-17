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На Украине хотят легализовать оружие

12:26
  • четверг
  • 17 февраля 2022

С заявлением выступил министр обороны страны

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что является давним сторонником легализации оружия.
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"Как юрист я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано", - сказал он в интервью РБК-Украина.

По словам Резникова, возможность хранения оружия повышает безопасность гражданина и помогает правоохранительным органам. Как при этом добавил глава Минобороны, данная мера станет "дополнительным фактором задуматься" для "потенциальных недоброжелателей".

Согласно информации украинского МВД, сегодня у жителей страны хранится от 3 до 5 миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия.

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