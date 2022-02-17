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Лукашенко не исключил признание ДНР и ЛНР

12:34
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Решение будет совместным с Россией и взаимовыгодным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Путин оценил перспективы признания ДНР и ЛНР

Решение будет принято совместно с Москвой. Лукашенко уверен, что оно будет единым и взаимовыгодным, передает РИА Новости.

Ранее Госдума России приняла обращение к президенту Владимиру Путину о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер принял его к сведению. В Кремле заметили, что с Минскими соглашениями такое признание не коррелирует.

На Украине и в НАТО заявили, что расценят признание Москвой ДНР и ЛНР как выход России из Минских соглашений.

Самопровозглашенные ЛНР и ДНР заявили о своей независимости в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. На сегодняшний день единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия.

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