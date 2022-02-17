В Риме по подозрению в связях с мафией задержали более 60 человек

Спецоперация властей еще не завершена

Как сообщает в четверг агентство ANSA, в рамках обширной операции регионального подразделения карабинеров против мафии в Риме были задержаны более 60 человек.

Уточняется, что подозреваемые контролировали территорию столичного региона, в том числе каналы наркотрафика. Операция при этом еще не завершена, детали будут обнародованы позже.

Более 10 лет назад в Италии выяснили, что группировка Ndrangheta ведет свою деятельность не только в южных, но и в северных областях страны, а также за ее пределами.

Считается, что Ndrangheta - самый сильный мафиозный клан на данный момент.

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