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В Думе предложили ограничить рекламу на ТВ с 18 до 23 часов

12:39
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Законопроект внесен депутатами от ЛДПР

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки в закон "О рекламе", предполагающие запрет телевизионной рекламы во время показа фильмов и передач в период с 18:00 до 23:00.
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Согласно законодательной инициативе депутатов от ЛДПР, предлагается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом "бегущей строки" телепередачи и фильмы в указанный период времени.

По мнению парламентариев, это "позволит гражданам полноценно отдохнуть после трудового дня, не испытывая раздражение при просмотре телепередач и художественных фильмов".

Авторы законодательной инициативы также напомнили, что в России уже действует запрет на прерывание рекламой передач религиозного содержания, а также любых передач продолжительностью менее 15 минут. Нельзя также делать рекламные вставки при телетрансляциях в дни, объявленные в России траурными, сообщает АГН "Москва".

Ранее в Госдуме предложили ограничить использование образов детей в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков. Действующее российское законодательство не запрещает привлекать к рекламным кампаниям такой продукции несовершеннолетних.

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