В Турцию поставят 10 млн доз "Спутника Лайт"

Препарат пока не зарегистрирован в республике

Турецкая фармацевтическая компания Turk Ilac ve Serum Sanayi и Российский фонд прямых инвестиций заключили контракт на поставку в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

"Заключенный контракт предусматривает на первом этапе поставку и реализацию 10 млн доз вакцины", - цитирует сообщение ТАСС.

"Спутник Лайт" пока не зарегистрирован для применения в Турции.

В апреле прошлого года министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил о контракте на поставку "Спутника V". Массовая вакцинация в стране продолжается с января 2020-го.

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