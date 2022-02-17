В Турцию поставят 10 млн доз "Спутника Лайт"

Препарат пока не зарегистрирован в республике
Турецкая фармацевтическая компания Turk Ilac ve Serum Sanayi и Российский фонд прямых инвестиций заключили контракт на поставку в Турцию вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
"Заключенный контракт предусматривает на первом этапе поставку и реализацию 10 млн доз вакцины", - цитирует сообщение ТАСС.
"Спутник Лайт" пока не зарегистрирован для применения в Турции.
В апреле прошлого года министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа сообщил о контракте на поставку "Спутника V". Массовая вакцинация в стране продолжается с января 2020-го.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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