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Опрос показал, как россияне восстанавливаются после COVID-19

13:02
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Каждый пятый респондент проходил реабилитацию

Среди переболевших коронавирусом россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, 79% заявили, что сталкивались с последствиями болезни. При этом 20% опрошенных рассказали, что проходили реабилитацию после COVID-19.
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В числе последствий перенесенного коронавируса респонденты называли нарушение вкуса и запахов (49%), общую слабость (38%), одышку при малейших физических нагрузках (29%), бессонницу (19%), ухудшение настроения (17%), тревожность (16%), другие осложнения (22%).

Из тех, кто проходил реабилитацию после COVID-19, 64% рассказали, что принимали лекарственные препараты. 54% респондентов гуляли на свежем воздухе, 42% делали дыхательную гимнастику, 41% занимались физкультурой, в том числе лечебной, 33% в целом проявили внимание к здоровью и образу жизни (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Решение о необходимости реабилитации в 64% случаев опрошенные приняли после консультации с врачом. По 21% сделали выводы из информации в интернете и рекомендаций близких, 10% почерпнули информацию в средствах массовой информации и передачах о здоровье.

В ходе исследования 61% россиян выразили согласие с тем, что при слабости, утрате способности к продолжительной физической или умственной деятельности после перенесенного коронавируса необходимо обследование и консультация врача, 19% считают, что прием лекарств и витаминов ускорит восстановление, 11% не верят в необходимость особых мер и полагают, что все пройдет само, хотя восстановление будет длительным, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что в углубленной диспансеризации после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются около 7 млн россиян.

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