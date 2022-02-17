Зеленский направился в зону силовой операции в Донбассе

Президент передвигается на катере

Президент Украины Владимир Зеленский посетил район проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Глава государства выехал из Мариуполя по Азовскому морю на катере. На месте он ознакомился с системой охраны границы.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что не планируют силовых операций по возврату Крыма и Донбасса. Территории скоро станут "украинскими" без насилия.

"Никаких силовых акций, никаких военных операций по силовому возврату оккупированных ныне Россией украинских территорий с боевыми действиями мы не планируем. Мы все сделаем политико-дипломатическим путем", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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