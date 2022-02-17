Кремль: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

Обстановка в Донбассе нагнетается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг в ходе брифинга с журналистами, что в последние сутки провокационные действия Киева в районе Донбасса усилились.

Как заметил кремлевский спикер, обстановка в регионе нагнетается, ситуация у границ России может воспламениться в любой момент.

"Никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения", - подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Ранее в четверг стало известно, что ВСУ обстреляли районы девяти населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Было выпущено порядка 160 боеприпасов калибра более 12,7 мм. Применялись минометы, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Украина ведет военную операцию против ЛНР и ДНР с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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