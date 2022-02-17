В Роспотребнадзоре объяснили специфику постковидного синдрома у подростков

Это явление у подростков носит менее выраженный характер

Подростки, которые перенесли коронавирусную инфекцию, в целом демонстрируют менее выраженный постковидный синдром, чем взрослые. Об этом в четверг, 17 февраля, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам эксперта, чаще всего подростки после COVID-19 жалуются на снижение способности к обучению и запоминанию — соответственно, сокращается результативность в учебе и успеваемость.

Руженцова призвала родителей и педагогов учитывать этот фактор, чтобы вовремя помочь ребенку.

Профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского Университета Даниил Мунблит также рассказал, что после коронавируса многие подростки жалуются на нейрокогнитивные проблемы — нарушения памяти, "туман" в голове, а также усталость.

Эксперт уточнил, что с такими проявлениями сталкивается намного большее количество взрослых, нежели детей, сообщает ТАСС.

Ученые из России, Великобритании и США ранее разработали и согласовали набор ключевых параметров для исследования постковидного синдрома. До сих пор нельзя дать точное определение, какими симптомами проявляется постковидный синдром, часто также называемый "лонг-ковид", указывают специалисты.

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