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Лавров высказался об окончании эскалации вокруг Украины

13:27
  • четверг
  • 17 февраля 2022

От России в данной ситуации ничего не зависит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, что окончание эскалации вокруг Украины не зависит от Москвы.
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"Насчет 20 февраля - вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация, - я не знаю, потому что не мы ее раздували, не мы этим занимаемся", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

По словам министра, Запад проявляет нечистоплотность в подходе к Минским соглашениям, пытается свалить всю вину на Россию.

"Запад в общем-то руководит на Украине. Уж американцы там точно осуществляют внешнее управление", - подчеркнул Лавров. Он добавил при этом, что подобная тактика успехом не увенчается.

Как анонсировал глава МИД, Россия сегодня отправит в Вашингтон свой ответ по гарантиям безопасности.

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