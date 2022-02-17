Кабмин поможет предпринимателям активнее внедрять передовые разработки

Высокотехнологичные отрасли промышленности получат дополнительную поддержку

Высокотехнологичные отрасли промышленности получат дополнительную поддержку от государства. Об этом заявил сегодня Михаил Мишустин на заседании правительства.

Упростят правила предоставления субсидий компаниям, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью. Как отметил глава кабмина, такие меры помогут предпринимателям активнее внедрять самые передовые разработки. Особое внимание - программам импортозамещения, а также инновационным проектам, направленным на расширение несырьевого неэнергетического экспорта.

"Это позволит получить государственную поддержку и тем отечественным производителям, которые выпускают критически важную продукцию малыми сериями, например, сложную технику для химической промышленности, нефтегазового машиностроения. В целом на соответствующие выплаты в трёхлетнем федеральном бюджете предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей. Рассчитываем, что такие изменения станут хорошим стимулом для создания современных производств и высокопроизводительных рабочих мест", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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