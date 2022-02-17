Учреждение будет поддерживать научные разработки столичных врачей грантами

Сергей Собянин открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Главная задача организации - поиск и внедрение новых медицинских препаратов и методов диагностики.

В частности, центр станет оператором грантовой программы, которая будет поддерживать научные разработки столичных врачей. Из городского бюджета на это выделено больше двух с половиной миллиардов рублей. Кроме того, на базе центра работает технопарк площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Его резидентами могут стать компании, разрабатывающие перспективные медицинские технологии, в которых нуждается система здравоохранения.

"Нам нужны новые технологии, новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины. Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия, помимо отрицательных историй, показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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