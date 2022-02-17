ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении

14:40
  • четверг
  • 17 февраля 2022

Учреждение будет поддерживать научные разработки столичных врачей грантами

Сергей Собянин открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Главная задача организации - поиск и внедрение новых медицинских препаратов и методов диагностики.

В частности, центр станет оператором грантовой программы, которая будет поддерживать научные разработки столичных врачей. Из городского бюджета на это выделено больше двух с половиной миллиардов рублей. Кроме того, на базе центра работает технопарк площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Его резидентами могут стать компании, разрабатывающие перспективные медицинские технологии, в которых нуждается система здравоохранения.

"Нам нужны новые технологии, новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины. Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препарата. Пандемия, помимо отрицательных историй, показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.