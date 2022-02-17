Около 300 тысяч москвичей смогли найти работу благодаря центрам "Моя работа"

Таковы цифры за 2 года

Больше половины москвичей, которые обращаются в столичный центр занятости " Моя работа", успешно трудоустраиваются. Так, с начала 2020 года при поддержке специалистов работу смогли найти около 300 тысяч горожан.

Эксперты помогают кандидатам не только составить резюме, но адаптироваться на рынке труда. Для соискателей подбирают различные вакансии, направляют их на тренинги и организуют собеседования. Если у человека есть какие-то сложности в поиске, то с ним работают в индивидуальном порядке.

Иван Хватов: "Я обратился в отдел трудоустройства инвалидов для поиска работы. Первую вакансию мне предложили примерно через 2-3 месяца, ну так которая мне подходила".

Заместитель директора Центра занятости населения "Моя работа" Николай Ступин: "Хочу отметить, если вдруг по каким-то причинам работодатель не подходит нашему соискателю, то он никуда не уходит, мы его не оставляем, мы подключаем карьерных экспертов, которые здесь же одномоментно могут осуществить ему подбор других вакансий, адаптировать его резюме, в том числе под другие вакансии".



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