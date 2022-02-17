Со временем их состояние стало удручающим

В Нескучный сад после реставрации вернулись парадные ворота Александринского дворца. Со временем точёные линии и витиеватые узоры скрылись за коррозией и старой краской. Пилоны готовы были рухнуть. Чтобы восстановить шедевр, пришлось провести серьёзную инженерную операцию. И работы ещё не закончены.

Парадные ворота Александринского Дворца в Нескучном саду устанавливают на место после реставрации. Пять месяцев понадобилось на то, чтобы очистить их от ржавчины, коррозии, восстановить все утраченные элементы.

"Все, что можно было сохранить, мы сохранили, отреставрировали на месте, покрасили и вот ворота вернулись на историческое место, чтобы еще прослужить много-много лет", - говорит начальник участка Сергей Федосеев.

Шедевр позднего ампира. Они и служили с середины девятнадцатого века. На этом месте вдоль Калужской дороги долгое время располагались усадьбы, связанные с именами князей Трубецких, Голицыных, промышленников Демидовых, графа Орлова. Потом вся территория была выкуплена в казну и преобразована в комплекс Александрийского Дворца, названного в честь императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I. Тогда-то и появились новые ворота и ограда. А уже в двадцать первом веке их пришлось буквально спасать.

"В течение продолжительного времени ворота находились в довольно тяжелом состоянии. И это на самом деле очень серьезная инженерная операция была произведена в течение 21-го и начала 22-го года. Потому что пилоны наклонились уже сильно друг к другу", - говорит историк Филипп Смирнов.

Пилоны тоже отреставрировали. Сейчас они стоят фактически на новых фундаментах. А вот над украшавшими их скульптурными группами мастера еще работают. "Времена года" созданы в 1900 году. И состояние у них было не из лучших - трещины, утраты.

"Был изготовлен очень мощный, серьезный каркас для поддержания конструктивной прочности всей скульптуры, изготовленный из нержавеющей стали. Сейчас он располагается внутри самой скульптуры. И как бы разгрузил её металл от нагрузки, она практически не стоит, а висит на данном каркасе", - говорит научный руководитель работ по реставрации скульптур Андрей Смирнов.

Утраченные детали по историческим фото воссоздают сначала, используя пластилин. А потом уже отливают в металле.

"Снимается с силиконов резиновых форма и воскуется восковка, ставится к ней питание для металла, потом превращается в цинк, и ставятся в недостающие куски скульптуры", - рассказывает скульптор Елена Сапунова.

Дальше швы запаиваются. А когда на фигурах появится краска и защитный слой, никто и не догадается, что их кропотливо собирали по фрагментам.

"Во втором квартале текущего года на свое историческое место вернутся и скульптуры, украшающие, украшавшие ранее эту великолепную усадьбу. А в следующем году у нас уже по плану запланированы работы по самому Дворцу", - говорит руководитель департамента культурного-наследия Москвы Алексей Емельянов.

Сейчас как раз разрабатывается проект реставрации Александринского Дворца. А завершить восстановление всего комплекса планируют к 300-летию Российской Академии наук, которое будут отмечать в 2024 году.

Юлия Богоманшина, Виктор Мальцев, Сергей Смирнов. "ТВ Центр".

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